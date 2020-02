Weil sie in ihrem Lebenslauf einen Job als Kassierin wegließ, steht Spaniens Ministerin für Gleichstellung, Irene Montero, in der Kritik.

Sujetbild © Kadmy - Fotolia

Die Arbeit hatte sie vor knapp zehn Jahren während ihrer Studienzeit ausgeübt. Konservative Medien und viele User sozialer Netzwerke warfen der 32-jährigen Politikerin des Linksbündnisses Unidas Podemos (UP) vor, sie habe diese Tätigkeit gezielt verschwiegen.

Wohl weil sie sich schäme. Die erklärte Klassenkämpferin habe sich als "Clasista", als "Anhängerin der Klassengesellschaft" entpuppt, schrieben einflussreiche Medien wie die Digitalzeitung "OKDiario".

Diskussion entbrannt

In Spanien entbrannte daraufhin im Netz eine große Diskussion um die Bedeutung eines Kassenjobs. Die Antwort von Montero ließ unterdessen nicht lange auf sich warten: ​​​​​​"Wisst ihr was? Von allen beruflichen Erfahrungen, die ich hatte, ist diese als Kassierin wohl jene, die mir bei meiner Tätigkeit als Ministerin am meisten hilft", schrieb die Psychologin auf Twitter.

"Das hilft mir, nicht zu vergessen, woher ich komme und wie die Lage der Frauen ist, die ich vertrete." Es sehe so aus, "als ob es einige Herren stört, wenn eine Kassierin, die Tochter eines Umzugsarbeiters und einer Grundschullehrerin, es zur Ministerin bringen kann."

"OKDiario" warf daraufhin Montero vor, sie habe aber immer noch nicht erklärt, wieso sie ihre Tätigkeit in einer Madrider Filiale einer Elektronik-Fachmarktkette im Lebenslauf ausgerechnet im Transparenz-Portal der Regierung weggelassen habe. Und die Zeitung "La Razón" kritisierte, Montero habe vor ihrer Ernennung zur Ministerin - von der Tätigkeit als Kassierin abgesehen - "keinen anderen wirklichen Job ausgeübt".