"Surreales Erlebnis"Erstes homosexuelles Paar in Nordirland gab sich das Jawort

In Nordirland hat sich zum ersten Mal ein homosexuelles Paar das Jawort gegeben: Die 26-jährige Robyn Peoples und ihre 27-jährige Partnerin Sharni Edwards heirateten am Dienstagnachmittag in der unweit von Belfast gelegenen Stadt Carrickfergus. Am Montag war das Gesetz zur Legalisierung der gleichgeschlechtlichen Ehe in der britischen Provinz in Kraft getreten.

Sharni Edwards-Peoples sprach nach der Zeremonie von einem "komplett surrealen" Ereignis. "Wir leben buchstäblich unseren Traum", sagte sie. "Es ist unglaublich". Dass sie das erste verheiratete homosexuelle Paar in der Geschichte Nordirlands sein würden, hätten sie und ihre Frau nicht erwartet. Dies sei ein "absoluter und glücklicher Zufall", sagte Edwards-Peoples.

Sie beide hätten "lange und hart" um die Gelegenheit gekämpft", "als gleichberechtigt angesehen zu werden", sagte Robyn Edwards-Peoples. "Und jetzt ist es soweit, und es ist einfach einzigartig", fügte sie hinzu.

Die Abgeordneten im britischen Parlament in London hatten im Juli vergangenen Jahres eine Gesetzesänderung auf den Weg gebracht, um gleichgeschlechtliche Ehen und eingetragene Lebenspartnerschaften auch in Nordirland zu legalisieren. Im restlichen Großbritannien galt die Ehe für alle bereits zuvor. Der Schritt des Parlaments in London war während einer massiven Regierungskrise in Nordirland erfolgt. Ein Vorstoß mehrerer nordirischer Abgeordneter, das Inkrafttreten des Gesetzes doch noch zu verhindern, war im Oktober gescheitert.