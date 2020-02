Peschorn zu Eurofighter-Geständnis"Der Plan war, dass Österreich die Korruption selbst zahlt"

Wolfgang Peschorn, Präsident der Finanzprokuratur und damit Anwalt der Republik, über die Folgen des Airbus-Geständnisses in den USA - und was sich aus der Eurofighter-Causa für zukünftige Beschaffungen lernen lässt.

Ein Eurofighter des österreichischen Bundesheeres aufgenommen beim obersteirischen Fliegerhorst Hinterstoisser in Zeltweg. © APA/HARALD SCHNEIDER

Herr Peschorn, Airbus hat in den USA zugegeben, beim Verkauf der Eurofighter an Österreich 55 Millionen Euro an „politischen Zuwendungen“ geleistet zu haben. Was heißt denn das für die Ansprüche der Republik?