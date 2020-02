Facebook

Hohe Politik zieht heute in das Greith-Haus in St. Ulrich ein. Altbundespräsident Heinz Fischer gibt im Gespräch mit Chefredakteur Hubert Patterer Auskunft darüber, wie er den Zustand der Republik Österreich sieht: Wie steht es um die Demokratie in Österreich? Wie geht es der 2. Republik? Kann man noch optimistisch sein in Bezug auf Europa? Was und wieviel lernen wir aus der Geschichte?

Schauen Sie sich das an. Hier live ab 19.30 Uhr.

Dr. Heinz Fischer gehörte von 1971 bis 2004 dem Österreichischen Nationalrat an und war innerhalb dieser Zeit 12 Jahre Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokratischen Parlamentsfraktion und 12 Jahre Präsident des Österreichischen Nationalrates.

2004 wurde er zum Bundespräsidenten der Republik Österreich gewählt und 2010 mit 79% der gültigen Stimmen für eine zweite Amtsperiode bis 2016 wiedergewählt. 2018 koordinierte er über Ersuchen der Bundesregierung die Veranstaltungen zum 100. Geburtstag der Republik Österreich.

Derzeit ist Heinz Fischer gemeinsam mit dem früheren UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon Co-Chair des Ban Ki-moon Centres for Global Citizenship, Präsident des Verbandes der Österreichischen Volkshochschulen und Präsident der Österreichisch-Chinesischen Gesellschaft.