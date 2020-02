Im Moment scheint es nach dem Auszählungsdesaster in Iowa, dem Ende des Impeachmentverfahrens sowie der polarisierenden „Rede an die Nation“ nur einen einzigen wirklichen Gewinner diese Woche zu geben: Donald Trump.

Trumps Wiederwahl ist wahrscheinlicher geworden © (c) APA/AFP/POOL/LEAH MILLIS (LEAH MILLIS)

In vielen Teilen der USA wurde am vorigen Sonntag der Groundhog Day („Murmeltiertag“) begangen. Waldmurmeltiere werden dabei zum ersten Mal im Jahr aus ihrem Bau gelockt, um als Wettervorhersager zu fungieren. Sieht das Tier „seinen eigenen Schatten“, bedeutet dies sechs weitere Wochen Winter. In den 1990er-Jahren wurde die Tradition vor allem durch den Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ bekannt. Bill Murray muss darin als Wettermann in einer Endlosschleife den „Murmeltiertag“ immer wieder erleben.