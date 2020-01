Facebook

Ohne einen einzigen Gesetzesbeschluss wird der Plenartag am Mittwoch über die Bühne gehen. Besprochen werden in erster Linie Anträge der Opposition. Sollte es im Geschäftsordnungsausschuss eine Verständigung der Fraktionen geben, könnte der U-Ausschuss zu Casinos und Ibiza auf den Weg gebracht werden.

Das Thema der "Aktuellen Stunde" wird von den Freiheitlichen vorgegeben und dreht sich um "totalitäre Tendenzen an Unis und Schulen". In der "Aktuellen Europastunde" wird auf Wunsch der SPÖ über Facebook, Google und co. gesprochen. Das Thema heißt: "Zeit für mehr Fairness in Europa: Online-Giganten endlich gerecht besteuern". Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gibt zudem eine Erklärung zu den Cyberangriffen auf sein Ressort ab.

Die Sitzung können Sie hier live mitverfolgen, Beginn ist um 10 Uhr.

Auf den Weg gebracht wird auch der U-Ausschuss zur Casinos-Affäre. Vermutlich wird allerdings nicht der gesamte Untersuchungsgegenstand, wie ihn SPÖ und NEOS vorgeschlagen haben, ermöglicht sondern eine von ÖVP und Grünen gekürzte Version. Die Minderheitsfraktionen haben daher die Möglichkeit, sich beim VfGH zu beschweren. Sollte das Höchstgericht ihnen Recht geben und auch die gestrichenen Passagen des Antrags für geschäftsordnungskonform erklären, werden diese umgehend in die Untersuchungen einbezogen.