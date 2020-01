Asylzentrum an der Grenze?Steirer, Kärntner und Burgenländer wehren sich

Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) und Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil (SPÖ) kündigen Widerstand gegen Pläne der Bundesregierung für ein Asylzentrum an der Grenze an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

2015 gab es zunächst nur Zelte, dann Container an der Grenze zu Slowenien. Jetzt ist ein dauerhaftes Asylzentrum geplant. © APA/ERWIN SCHERIAU

Mit dem steirischen Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) hat die Regierung noch nicht über das an der Ost- und Südgrenze geplante Asylzentrum gesprochen. Das sagte Schützenhöfer am Dienstag am Rande der Landtagssitzung in Graz. Allerdings verweist Schützenhöfer darauf, dass die Steiermark bereits das Anhaltezentrum Vordernberg beherbergt.