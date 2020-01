Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Favoritinnen der "New York Times": Elizabeth Warren und Amy Klobuchar © APA/AFP/ROBYN BECK/FREDERIC J. B

Die Stimmung in Washington schaukelt sich zunehmend auf. Während der Präsident angesichts des Amtsenthebungsverfahrens wie wild um sich schlägt und sich als Opfer einer Verschwörung inszeniert, tritt der Wahlkampf der Demokraten, bei dem sie den richtigen Kandidaten gegen Trump finden wollen, in Kürze in die heiße Phase. Dass sie den Präsidenten über das Impeachment-Verfahren, in dem ihm Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses zur Last gelegt werden, aus dem Amt drängen können, gilt als äußerst unwahrscheinlich - im Senat, wo die Entscheidung fallen wird, halten Trumps Republikaner die Mehrheit und weiterhin treu zum Präsidenten. Heute beginnen dort die Anhörungen.