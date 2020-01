Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Haftar beim griechischen Außenminister © (c) APA/AFP/ARIS MESSINIS

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat der griechischen Regierung wegen des Empfangs des abtrünnigen libyschen Generals Khalifa Haftar "Sabotage" der Friedensbemühungen vorgeworfen. "Haftar nach Griechenland einzuladen und die nationale griechische Agenda zu betonen, sabotiert die Bemühungen, Frieden nach Libyen zu bringen", erklärte Cavusoglu via Twitter. An seinen griechischen Amtskollegen Nikos Denias gerichtet erklärte er: "Wir möchten unsere griechischen Freunde daran erinnern, dass diese sinnlosen Bemühungen vergeblich sind."

Haftar war am Donnerstagabend, wenige Tage vor der Libyen-Konferenz in Berlin am Sonntag, überraschend nach Athen gereist, wo er politische Gespräche mit Außenminister Denias und Regierungschef Kyriakos Mitsotakis führte. Griechenland unterhält im Libyen-Konflikt enge Kontakte zu Haftar, dem wichtigsten Gegenspieler der Regierung von Fayez al-Serraj in Tripolis, der wiederum von der Türkei unterstützt wird.

Auch Griechenland ist empört

Griechenland ist empört über eine in November zu seinem Nachteil zwischen Serraj und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffene Vereinbarung zu Seegrenzen im Mittelmeer. Athen droht mit einem Veto gegen EU-Beschlüsse zu einem Libyen-Friedensplan, sollte die türkisch-libysche Vereinbarung nicht zurückgenommen werden. Zu der Berliner Libyen-Konferenz wurde Griechenland nicht eingeladen.

In Berlin findet am Sonntag die internationale Libyen-Konferenz statt. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt dazu unter anderem die Staats- und Regierungschefs Russlands, Großbritanniens, Frankreichs und der Türkei im Bundeskanzleramt. Ziele des Zusammentreffens unter UNO-Schirmherrschaft sind die Festigung einer Waffenruhe sowie eine Selbstverpflichtung der Konferenzteilnehmer, nicht im Libyen-Konflikt einzugreifen.

In dem nordafrikanischen Land herrscht seit dem gewaltsamen Sturz des langjährigen Machthabers Muammar al-Gaddafi 2011 Chaos. Die von der UNO anerkannte Regierung in Tripolis wird von den Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar bekämpft, der einen Großteil des Ostens und Südens des Landes kontrolliert.