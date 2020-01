Seit 20 Jahren steht Wladimir Putin in Russland an der Macht. Auch wenn der russische Präsident jetzt umfangreiche Änderungen an den Staatstrukturen ankündigt: Mit Demokratisierung ist nicht zu rechnen. Es geht um Machterhalt über 2024 hinaus.

Wladimir Putin © AP

Man könnte meinen, es wird alles anders: Völlig überraschend ist in Russland am Mittwoch die gesamte Regierung zurückgetreten. Noch am selben Tag wurde mit dem bisherigen Chef der Steuerbehörde ein neuer Regierungschef präsentiert. Zugleich sorgte Präsident Wladimir Putin mit Vorschlägen zur Verfassungsreform für Aufsehen, die an der Oberfläche nach einem Schritt zu mehr Demokratisierung aussehen: Per Volksabstimmung will er dem Parlament mehr Macht zukommen lassen. Und dieses soll dann künftig den Premier bestimmen. All das lag bisher in der Hand des Präsidenten. "Einschneidend" sollen die Verfassungsänderungen sein. Ist das jener Umbruch, den sich viele Junge in Russland erhoffen?