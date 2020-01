Facebook

Hofer und Haimbuchner © APA/ERWIN SCHERIAU

Weil das Jahr 2019 der FPÖ tiefe Sorgenfalten beschert hat, gönnt sich die Partei nun in einer Therme in Leoben eine Rundumerneuerung. Mit scharfen Transparenzregeln und neuen Inhalten will man wieder attraktiv für Wählerinnen und Wähler werden.