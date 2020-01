Nach Tod von Top-General Soleimani Was plant Teheran nun? - Eine Analyse

Facebook

Wie wird Teheran reagieren? © APA/AFP/Islamic Consultative Ass

Noch dominieren weinende Trauerzüge und wütende Racheschwüre. Die nationalen Gefühle kochen hoch. Am Sonntag traf die Leiche des getöteten Top-Generals Qassem Soleimani in der westiranischen Stadt Ahvaz ein, wo Abertausende live im Staatsfernsehen „Tod für Amerika“ skandierten. Doch die Fassade einhelliger Empörung ist fragil, auch in Ahvaz und der umliegenden Provinz Khuzestan. Seit Jahren begehren deren Bewohner gegen das Kleriker-Regime in Teheran auf. 2018 tötete ein Terroranschlag 29 Revolutionsgardisten. Im November 2019 bei den größten Unruhen seit Bestehen der Islamischen Republik verübten Revolutionswächter in der 120 Kilometer entfernten Hafenstadt Mahshahr ein Massaker an jungen Demonstranten, die in umliegende Felder geflüchtet waren und mit Maschinengewehren niedergemäht wurden.