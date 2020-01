Der neue Finanzminister Gernot Blümel stellt klar: Er will die ÖVP 2020 in den Wiener Landtagswahlkampf führen. Dort hält er eine Überraschung für möglich.

Gernot Blümel © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Der künftige Finanzminister von Türkis-Grün, Gernot Blümel, hat noch eine zweite Aufgabe: Er will die Wiener ÖVP 2020 in den Landtagswahlkampf führen. "Natürlich" trete er dort als Spitzenkandidat an, sagte er am Donnerstag in der ZiB 2 auf eine entsprechende Frage: "Ich freue mich darauf."