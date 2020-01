Facebook

© APA/ROBERT JAEGER

Ulrike Lunacek, ehemalige grüne Europaabgeordnete und bei der Nationalratswahl 2017 gescheiterte Spitzenkandidatin der Partei, soll Staatssekretärin unter Vizekanzler Werner Kogler werden. Das berichten die "Salzburger Nachrichten".

Vonseiten der Grünen heißt es, die Entscheidung sei noch offen, so eine Sprecherin zur Kleinen Zeitung.