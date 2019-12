Facebook

Starlinger: Geplantes Budget fürs Bundesheer ist viel zu klein

Verteidigungsminister Thomas Starlinger warnt einmal mehr vor der finanziellen Unterversorgung des Bundesheeres. Der Minister fordert 900 Millionen Euro mehr im nächsten Jahr. Bei den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen, so wird kolportiert, soll man 400 Millionen eingeplant haben. Wenn dem so ist, müsste jede dritte Kaserne zusperren und nur die Hälfte der Grundwehrdiener könnte ausgebildet, warnt Starlinger gegenüber Ö1. Dieses Szenario hatte Starlinger auch schon Anfang Dezember in der Kleinen Zeitung beschrieben.

Investitions-Rückstau

Auch die Auslandseinsätze müssten bei dieser Budgetierung massiv eingeschränkt werden, so der Minister. Es gebe einen Investitions-Rückstau von 10 Milliarden bei der Ausrüstung und von zwei Milliarden bei der Infrastruktur. Der einzige einsatzbereite Verband ist Starlinger zufolge die Militärpolizei.