FPÖ-Obmann Norbert Hofer bietet ÖVP-Chef Kurz abermals die Fortsetzung der gescheiterten Koalition an.

© APA/HANS PUNZ

FPÖ-Chef Norbert Hofer bietet ÖVP-Chef Sebastian Kurz abermals die Fortsetzung der türkis-blauen Koalition an. "Für Österreich wäre es am besten, das Regierungsprogramm, das wir gemeinsam mit erarbeitet haben, abzuarbeiten und vielleicht noch ein paar Dinge dazuzunehmen. Die Österreicher waren sehr zufrieden mit dieser Regierung. Jetzt sieht das Bild völlig anders aus“, so Hofer gegenüber oe24.

Hofer soll demnach auch nicht mehr auf Innenminister Herbert Kickl bestehen: "Das wird eine Frage der Gespräche sein. Man wird sich zusammensetzen müssen und Dinge besprechen müssen". Er, Hofer, Habe Kurz vor zwei Wochen zu einem Vieraugengespräch getroffen: "Ich habe ihm gesagt, dass die FPÖ für eine Koalition zur Verfügung steht, wenn die Gespräche mit den Grünen scheitern.“