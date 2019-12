Laut einem Medienbericht zufolge könnten zwei Verdächtige einen Anschlag in Wien geplant haben, beide sitzen in Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Symbolbild © APA/HERBERT PFARRHOFER

In Wiener Neustadt sitzen aktuell zwei Tschetschenen in Haft, die Mitte der Woche festgenommen wurden. Die beiden sollen einen Terroranschlag in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester in der Bundeshauptstadt geplant haben. Ein entsprechender anonymer Hinweis sei eingegangen. Ahmed A. (25 Jahre alt) und Alik B. (31) sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft, berichtet die Tageszeitung „Heute“.

„Aus kriminaltaktischen Gründen können wir dazu derzeit gar nichts sagen. Aber dass die beiden Männer bei uns in Untersuchungshaft sind, ist richtig“, erklärte der Wiener Neustädter Staatsanwalt Erich Habitzl gegenüber der Zeitung.

"Völliger Unsinn"

Bei Ahmed A. soll es sich um einen in der Szene durchaus bekannten Kampfsportler handeln. Dessen Anwalt, Wolfgang Blaschitz, habe bisher noch keine Akteneinsicht nehmen können, da es sich um einen Verschlussakt handle. Sein Mandant sei aber „gut integriert“, „ich halte die Anschuldigungen für einen völligen Unsinn“. Gegenüber der "ZiB" gab Blaschitz an, dass seinem Mandanten vorgeworfen werde, "dass er vorgehabt hätte, einen Anschlag mit Sprengstoff oder was auch immer auszuführen und zwar in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr". Für beide Männer gilt die Unschuldsvermutung.

Laut „Heute“ soll die nächste Haftprüfung am 27. Dezember stattfinden. Der Anwalt des 31-Jährigen werde zudem in den nächsten Tagen einen Enthaftungsantrag einbringen. Sein Mandant sei ein gut integrierter Familienvater. Der Verdacht gegen ihn bestünde nur, weil er mit dem anderen Verdächtigen telefoniert habe.