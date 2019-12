Facebook

Die Ärzte raten Kardinal Schönborn sich noch zu schonen © APA

Der Wiener Erzbischof, Kardinal Christoph Schönborn, wird dieses Jahr rund um das Weihnachtsfest keine Gottesdienste im Stephansdom feiern. Schon Anfang Dezember gab die Erzdiözese bekannt, dass der 74-Jährige krankheitsbedingt derzeit keine öffentlichen Termine absolvieren kann.

Nun teilte sie mit, dass Schönborn einen Lungeninfarkt erlitt, der "rechtzeitig erkannt und gut behandelt" wurde. Zum Wiederaufbau seiner Kräfte hätten die behandelnden Ärzte Kardinal Schönborn allerdings geraten, der Spitalsbehandlung einen mehrwöchigen Kuraufenthalt anzuschließen.

Kardinal Schönborn "kann leider auch in der Weihnachtszeit und bis in den Jänner hinein nicht an öffentlichen Messfeiern teilnehmen oder Termine wahrnehmen", hielt die Erzdiözese fest. Er bedanke sich für die vielen Genesungswünsche und "bittet alle um Verständnis, deren Pläne durch seine Erkrankung durcheinandergebracht wurden".