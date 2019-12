"Wir sind uns bewusst, dass es Probleme beim Zugriff auf die Anzeigen in der Bibliothek gibt und wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben", sagte ein Facebook-Sprecher in einer Erklärung.

Tausende britische politische Anzeigen fehlen © APA/AFP/DENIS CHARLET

In der Werbedatenbank der Social-Media-Plattform sind zwei Tage vor den britischen Parlamentswahlen politische Anzeigen nicht mehr auffindbar. "Wir sind uns bewusst, dass es Probleme beim Zugriff auf die Anzeigen in der Bibliothek gibt und wir arbeiten daran, das Problem so schnell wie möglich zu beheben", sagte ein Facebook-Sprecher in einer Erklärung.

Tristan Hotham, Forschungsberater bei WhoTargetsMe, nannte das effektive Verschwinden der Anzeigen "ein katastrophales Versagen". Das Problem, über das der Sender "Sky News" zuerst berichtete, betrifft Anzeigen der regierenden Konservativen Partei, der Brexit-Partei und der Liberaldemokraten. Es blieb unklar, ob auch Anzeigen der Labour Party betroffen sind. Was das Problem verursacht hat oder wann es gelöst werden würde, ließ Facebook zunächst unbeantwortet.