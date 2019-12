Mitgliederversammlung Wiederkehr will Spitzenkandidat für NEOS in Wien werden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christoph Wiederkehr © (c) APA/HANS KLAUS TECHT (HANS KLAUS TECHT)

Christoph Wiederkehr, seit einem Jahr Chef der Wiener NEOS, will auch Spitzenkandidat für die Wiener Gemeinderatswahl im nächsten Herbst werden. Er kündigte Samstag bei der Mitgliederversammlung an, sich der Wahl für Listenplatz 1 zu stellen. Der mehrstufige Auswahlprozess startet im Jänner, endgültig fixiert werden die pinken Kandidaten bei einer Mitgliederversammlung Ende März.

Wiederkehr wurde vor einem Jahr zum Nachfolger der Wiener NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger gekürt - als diese zur Bundesvorsitzenden aufstieg. Er positionierte NEOS in einer Aussendung als "die konstruktive Kontrollkraft" in Wien, die "zahlreiche Skandale und Fälle von Freunderlwirtschaft, Postenschacher und Steuergeld-Verschwendung aufgedeckt" habe. Bei der Wien-Wahl will er "stärker werden". 2015 zogen NEOS mit 6,16 Prozent und fünf Mandaten in den Gemeinderat ein.

Bei der Mitgliederversammlung am Samstag wurde auch schon das Wahlprogramm namens "Chance 2020" und 23 Bezirksprogramme beschlossen.