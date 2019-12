China appelliert an die USA: "Fehler korrigieren". Es geht um US-Beschlüsse zu der chinesischen Minderheit der Uiguren sowie zur Sonderwirtschaftszone Hongkong.

China fordert die USA auf, sich aus innenpolitischen Angelegenheiten der Volksrepublik herauszuhalten. Der chinesische Spitzendiplomat Yang Jiechi habe in einem Telefonat mit US-Außenminister Mike Pompeo am Samstag verlangt, sich ab sofort nicht mehr in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen, berichtete das staatliche Fernsehen.

Politbüromitglied Yang habe Pompeo US-Beschlüsse zu der chinesischen Minderheit der Uiguren sowie zur Sonderwirtschaftszone Hongkong vorgehalten und erklärt, damit hätten die USA ernsthaft internationale Beziehungen beschädigt. Er rief nach dem Bericht die Regierung in Washington dazu auf, "Fehler zu korrigieren".