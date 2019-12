Gewalttätige Ausschreitungen gab es am Donnerstag-Nachmittag bei Demonstrationen in Frankreich. Zehntausende Menschen protestieren landesweit gegen eine Pensionsreform.

© (c) APA/AFP/ZAKARIA ABDELKAFI (ZAKARIA ABDELKAFI)

Bei den Demonstrationen gegen die geplante Pensionsreform in Frankreich ist es in Paris zu Ausschreitungen gekommen. Fahrzeuge gingen am Donnerstagnachmittag in Flammen auf und Vermummte schlugen Scheiben ein, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die Stimmung während der Großdemonstration in der französischen Hauptstadt war sehr angespannt.