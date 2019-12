Streit um Alice Schwarzer"Political Correctness": Darf an den Unis noch frei diskutiert werden?

Facebook

Streit um Auftritt von Alice Schwarzer © APA/dpa/Henning Kaiser

Es sind verstörende Bilder für jene, die Universitäten als gediegene Stätten der gepflegten Diskussion betrachten. Die bekannte Feministin Alice Schwarzer sollte nicht an der Angewandten Kunst in Wien auftreten, auch der österreichische FPÖ-nahe Historiker Lothar Höbelt hätte gar nicht erst antreten sollen. Just die Hochschülerschaft, also die Studenten, wollten die unerwünschten Argumente erst gar nicht hören. Gut in Erinnerung ist, als Identitäre ein Jelinek-Stück in Wien stürmten.