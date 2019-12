Geldflüsse aus Osteuropa? Straches Spesen-Affäre: Von Bargeldbündeln in Sporttaschen

Ö1-Morgenjournal: In einem Einvernahmeprotokoll sind Fotos von dicken Bargeldbündeln in einer Sporttasche und einem Rucksack zu sehen. Einer Anzeige zufolge könnte das Geld von osteuropäischen Geschäftsleuten gekommen sein.

In der Spesen-Affäre rund um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sind vergangene Woche allerhand fragwürdige Zahlungen aufgetaucht, berichtet das Ö1-Morgenjournal. So soll Strache der FPÖ einen Winterurlaub, seine Putzfrau und eine Swimming-Pool-Wartung verrechnet haben. Aber bei den Ermittlungen geht es nicht nur um Ausgaben sondern auch um Einnahmen, und zwar um Bargeldeinnahmen. In einem Einvernahmeprotokoll sind Fotos von dicken Bargeldbündeln in einer Sporttasche und einem Rucksack zu sehen. Einer Anzeige zufolge könnte nach Angaben des Ö1-Morgenjournals das Geld von osteuropäischen Geschäftsleuten gekommen sein.