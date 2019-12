Kärntens SPÖ-Chef Peter Kaiser will gekündigte Mitarbeiter in noch zu schaffender Koordinationsstelle der Länder in der Löwelstraße unterbringen.

Auffanglösung für entlassenen SPÖ-Mitglieder: Peter Kaiser © APA/HERBERT PFARRHOFER

Kärntens SPÖ-Chef Peter Kaiser setzt sich an die Spitze jener Politiker, die an einer Auffanglösung für jene 23 Mitarbeiter der Bundespartei, denen die Kündigung droht, basteln. Gegenüber der Kleinen Zeitung wartet Kaiser mit einem neuen Vorschlag auf. Um die Schlagkraft der Bundes-SPÖ zu erhöhen, sollte in der Löwelstraße eine Koordinationsstelle der Bundesländer eingerichtet werden. In der von allen Ländern mitfinanzierten Stelle könnte ein Teil der Mitarbeiter, die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner vor die Türe gesetzt hatte, Unterschlupf finden. Diese Idee werde Kärntens Landeshauptmann bei der für den 9. Dezember geplanten Präsidiums- und Vorstandssitzung der SPÖ einbringen.