Militärhubschrauber in Mali © APA/AFP/PHILIPPE DESMAZES

Beim Absturz von zwei französischen Militärhubschraubern in Mali sind 13 französische Soldaten ums Leben gekommen. Der Elysée-Palast sprach am Dienstag in einer Erklärung von einem "Unfall der beiden Helikopter bei einem Kampfeinsatz gegen Jihadisten".

Präsident Emmanuel Macron sprach den Angehörigen der Soldaten sein Beileid aus. Auch das Bundesheer ist an der UNO-Mission in Mali beteiligt.

In den vergangenen Wochen wurde die malische Armee mehrmals überfallen, Dutzende Menschen wurden dabei getötet. Immer wieder kommt es auch zu Attentaten auf UNO-Blauhelme. In den vergangenen Jahren machte dem westafrikanischen Land vor allem die Ausbreitung islamistischer Gruppen mit Verbindungen zu Al-Kaida und der Terrormiliz "Islamischer Staat" zu schaffen.

Das Bundesheer beteiligt sich seit 2013 an einer EU-Trainingsmission zur Ausbildung malischer Streitkräfte (EUTM) - mit derzeit 46 Soldaten - und seit 2016 an der insgesamt 15.000 Personen umfassenden UNO-Mission (MINUSMA) mit zwei Personen. Laut Ministerratsbeschluss wäre die Entsendung von bis zu 15 Personen für MINUSMA, für EUTM von bis zu 50, temporär sogar bis zu 90 Personen, möglich.

Dass eine Ausweitung der Kontingente in Mali kein Thema ist, dürfte allerdings auch unmittelbar mit der prekären budgetären Situation des österreichischen Bundesheeres zusammenhängen, auf die Verteidigungsminister Thomas Starlinger in den vergangenen Monaten immer wieder aufmerksam gemacht hatte. Mitte Juni warnte er, dass Österreich "unter der derzeitigen Ressourcenlage" nicht mehr in der Lage sein werde, die Beteiligungen an Auslandsmissionen "in diesem Ausmaß aufrechterhalten zu können".