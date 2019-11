FPÖ-Gold Partei kündigt Anzeigen wegen Datenweitergabe an

Nachdem bekannt wurde, dass in einem Osttiroler Bauernhaus Goldbarren gelagert wurden, will die FPÖ Wien sich jetzt juristisch wehren. Parteichef Dominik Nepp kündigt Anzeigen wegen Amtsmissbrauch und Verletzung des Amtsgeheimnisses an.