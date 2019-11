Facebook

Laut Ex-Finanzminister Hartwig Löger war Sebastian Kurz über die Details der Vorstandsbesetzung nicht informiert © APA/HANS PUNZ

Ein Kontakt zwischen der Novomatik und Ex-Kanzler Kurz erscheint durch das wahre Datum in neuem Licht: Novomatic-Chef Harald Neumann erwähnte ein "Meeting mit Seb", womit laut Einschätzung der WKStA der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gemeint war, am 8. Februar 2019 und nicht am gleichen Tag 2018, schreibt "zackzack.at". Auch das profil, das bereits am Donnerstag über den Eintrag berichtet hatte, hat inzwischen das Datum von 2018 auf 2019 korrigiert.

Damit wäre das Treffen drei Wochen vor der Bestellung des FPÖ-Politikers Peter Sidlo zum Finanzvorstand der Casinos Austria ein Thema gewesen und nicht gut ein Jahr davor.

Neumann schrieb laut "profil" und "zackzack.at" am 8. Februar 2019 in einer Chat-Nachricht an Thomas Schmid, damals Generalsekretär im Finanzministerium unter Minister Hartwig Löger: "Gibt Recherchen bezüglich Schelling und den Tschechen ;)) schon davon gehört (betrifft das Meeting mit Seb)."

Die ÖVP wollte gegenüber zackzack.at nicht zu den neuen Hinweisen Stellung nehmen. Der APA gegenüber hieß es, "SMS, Chatverläufe, wo Dritte über andere Personen schreiben, können wir nicht kommentieren".

Gestern Donnerstag wollte die ÖVP sich zu dem "profil"-Bericht gegenüber der APA nicht im Detail äußern, weil die Nachrichten ein Jahr vor dem angeblichen FPÖ-Deal mit Novomatic zu Casinolizenzen rund um die Vorstandsbestellung von Peter Sidlo datiert seien und daher damit nichts zu tun hätten. Auch ÖVP-Chef Sebastian Kurz lehnte am Rande des EVP-Treffens in Zagreb eine Stellungnahme ab.

Aus einem "sehr lesenswerten" Email zitierte indes Falter-Chefredakteur Florian Klenk: Der damalige Casino Austria Chef Alex Labak habe Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner demnach vor der Bestellung von Peter Sidlo gewarnt und auch über andere Funktionäre wenig Schmeichelhaftes gesagt: Labak hatte das Interesse des Gesamtunternehmens im Auge und fürchtete, dass durch die Positionierung einees FPÖ-Mannes auf dem Ticket der Novomatic dieses Interesse beeinträchtigt werden könnte.

Außerdem hielt er Sidlo vom beruflichen Lebenslauf her für "nicht unbedingt prädestiniert dafür, die Schlüssel-Position eines unabhängigen CFO auszufüllen".