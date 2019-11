,,Nicht so gemeint''Stenzel spricht im Wiener Landtag von billigen "Hausafghanen"

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stenzel will ihre Aussage vom "Hausafghanen" nicht so gemeint haben © APA/KERSCHI.AT/HANNES DRAXLER

Die nichtamtsführende blaue Stadträtin Ursula Stenzel (FPÖ) ist wegen einer Aussage im Wiener Landtag am Mittwoch unter massive Kritik geraten. In der Debatte um Asylwerber in Lehre sagte Stenzel laut einem Bericht des "Standard": „Ich kenne genug Hoteliers, die sehr froh sind – ich sage es despektierlich, obwohl ich es nicht so meine –, einen 'Hausafghanen' einzustellen, weil er einen eben billiger kommt und mindere Tätigkeiten macht.“

FPÖ-Landessprecher Michael Stumpf bestätigte die Aussage, nachdem Neos-Mandatar Markus Ornig Stenzels Worte via Twitter öffentlich gemacht hatte. Laut Stumpf habe Stenzel es nämlich so gesagt: "Ich kenne genug Hoteliers die sehr froh sind - ich sage es despektierlich, obwohl ich es nicht so meine - einen "Hausafghanen" einstellen, weil er einem eben billiger kommt und mindere Tätigkeiten macht. Ich kritisiere hier diese Österreicher, die eine Migration ausnützen, die sie eigentlich nicht ausnützen sollten! Ich bedaure das sehr." FPÖ-Sprecher Stumpf antwortete daraufhin, Ornig würde die Wahrheit „für ein paar vermeintliche Twitter-Likes“ verdrehen – und veröffentlichte Stenzels oben angeführtes Zitat.

"Moralische Verkommenheit"

In einer Reaktion auf die Äußerung sprach SPÖ-Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky auf Twitter von einer „moralischen Verkommenheit“ und einem „omnipräsenten Rassismus in der FPÖ“, wofür Stenzels Aussage ein weiteres Beispiel sei. Die SPÖ-Landtagsabgeordnete Marina Hanke forderte den Rücktritt Stenzels. „Mit ihren rassistischen Aussagen über Asylwerberinnen und Asylwerber in Lehre sprengt Ursula Stenzel jedes erträgliche Maß“, sagte sie.

Stenzel war zuletzt in Kritik geraten, als sie bei einem Aufmarsch der rechtsextremen Identitären in Wien eine Rede gehalten hatte. Sie war langjährige Bezirksvorsteherin für die ÖVP im ersten Wiener Gemeindebezirk und vor der Wien-Wahl 2015 zur FPÖ gewechselt.