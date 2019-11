Das Nein der Grünen im Parlament zur von der SPÖ geforderten Klimaschutzmilliarde ärgert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner: Das Parlament befinde sich offenbar in Geiselhaft von ÖVP und Grünen, die sich bei den Koalitionsverhandlungen in "Gemütlichkeit" übten.

Pamela Rendi-Wagner © APA/GEORG HOCHMUTH

Einen Antrag auf eine Klimaschutzmilliarde haben die Sozialdemokraten am Montag im Parlament eingebracht. Er wurde von ÖVP und FPÖ - und Grünen begraben. Warum? "Es hat keinen Sinn, eine Klimaschutzmilliarde zu beschließen, wenn wir noch gar nicht wissen, wofür wir sie ausgeben wollen", so Grünen-Chef Werner Kogler. Österreich müsse ansonsten sowieso zahlen, und zwar 6,6 Milliarden Euro als Strafe an die EU, kontert SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.