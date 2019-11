''Freunde helfen Heinz'' Spendenaufruf für verurteilten Ex-Bürgermeister von Salzburg

Ehemalige Leiterin der Gerichtsmedizin ruft zum Spenden für Heinz Schaden auf. Er war in Swap-Verfahren verurteilt worden. "In derart schweren Zeiten braucht es die Hilfe von Freundinnen und Freunden", so Edith Tutsch-Bauer.