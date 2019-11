Kleine Zeitung +

Gesetzesänderung Nach langem Ringen: Bleiberecht für 800 Asylwerber

Innenminister Wolfgang Peschorn unterstützt das Parlament bei der Arbeit an einem entsprechenden Gesetzesantrag. Zumindest in Bezug auf die derzeit in Lehre befindlichen Asylwerber gibt es eine Mehrheit für einen Abschiebestopp.