Dass ÖVP und Grüne auf Bundesebene miteinander reagieren, ist schwer vorstellbar. In zwei Wochen will man entscheiden, ob man Koalitionsverhandlungen startet. Einen Versuch ist es wert.

Kurz und Kogler © APA/GEORG HOCHMUTH

Zwei Wochen noch wollen Kurz und Kogler sondieren, zu Halloween und an Sonntagen konferieren, in unterschiedlichen Formationen die Themen durchgehen, mögliche Kompromisslinien ausloten, ehe am Wochenende des 9. und 10. Novembers die Gremien von ÖVP wie auch von Grünen zusammenkommen sollen, um darüber zu befinden, ob man in Koalitionsverhandlungen geht oder nicht. In beiden Parteien kann man sich das - zum heutigen Zeitpunkt - noch schwer vorstellen. Aber nicht nur in den beiden Parteien.

Sofern nicht der Eindruck trügt: Die Würfel zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen dürften gefallen sein. Warum Kurz und Kogler das Wagnis wagen? Der ÖVP-Chef hat seit dem Wahlsonntag vier bis bis fünf Optionen, nur eine Koalition verheißt wirklich Neues: Türkis-Grün. Würde Kurz mit der SPÖ koalieren, wäre es ein Eingeständnis, dass sein Projekt, die großkoalitionäre Zwangsehe zu beenden, gescheitert ist. Bei der FPÖ ist Herbert Kickl der Unsicherheitsfaktor. Eine Dreierkoalition oder eine Minderheitsregierung klingen vielleicht gut, sind aber eine Schnapsidee. Die Grünen haben 40 Jahre die Oppositionsbank gedrückt. Will man Dinge verändern, empfiehlt sich ein Wechsel auf die Regierungsbank.

Dass ÖVP und Grüne Koalitionsverhandlungen aufnehmen – einen Versuch ist es wert. Türkis-Grün, also der Versuch, Ökonomie und Ökologie, eine neue, moderne Form von Rechts und Links miteinander zu versöhnen, wäre ein nahezu avantgardistisches Projekt, das auch außerhalb Österreichs für Furore sorgen würde.

Ob die Verhandlungen erfolgreich beendet werden, ob wir in den kommenden Jahren von einer K.u.K-Koalition (Kurz-und-Kogler-Koalition) regiert werden, ist völlig offen. Bei genauerer Betrachtung der Themenlandschaft scheint ein Kompromiss schwer vorstellbar. Soll die Dritte Piste gebaut werden oder nicht? Was ist, wenn ein Schiff mit 1000 Afrikanern in Italien landet und an Österreich die Bitte ergeht, 40 Menschen aufzunehmen? Unter Türkis-Blau-2 gäbe es ein klares Njet. Könnten die Grünen ein Nein mittragen? Sollen Autofahrer stärker belastet werden oder bleibt alles wie bisher? Sollen Bestverdiener steuerlich stärker zur Kasse gebeten werden oder nicht? Bleibt es bei Tempo 130? Wird das Sozialsystem umgebaut oder nicht?

Türkis und Grüne dürften mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Ob diese erfolgreich beendet werden? Aus heutiger Sicht stehen, so die Prognose, die Chancen bei 50,1 zu 49,9 Prozent.