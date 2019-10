Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Boris Johnson © AP

Also was jetzt? Das Parlament in London hat am Dienstag erstmals in Teilen für das Brexit-Abkommen gestimmt und danach lediglich Nein gesagt zum hektischen Zeitplan, den Premier Boris Johnson den Abgeordneten verordnen wollte. Im Grunde ist der Brexit-Prozess in London damit einen Schritt weiter gegangen als je zuvor. Dass ein Abkommen dieser historischen Tragweite anständig geprüft sein will, bevor es grünes Licht dafür gibt, ist vernünftig.