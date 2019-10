Die Furcht vor neuer Gewalt in Nordirland dominiert die Brexit-Debatte. Weil der Handel zwischen der britischen Provinz und der Republik im Süden der Insel so eng ist, wächst eine alte Idee.

Ein Wand in Belfast erinnert an den Konflikt © (c) AP (Peter Morrison)

Es kann leicht passieren, dass man am überwucherten Tor vorbeifährt, und schon ist man über die Grenze gefahren. Das Schild zum Autismuszentrum ist klein und die Linie zwischen Nordirland und der Republik Irland nur einige Hundert Meter entfernt. Noch kann man sie leicht und unwissend passieren. Doch bald schon ist in Middletown in der nordirischen Provinz Armagh die Außengrenze der EU. Vorstellen können sich das die Bewohner der Insel beiderseits der Grenze noch nicht, aber wenn nicht auf dem EU-Gipfel heute und morgen ein Wunder passiert, dann ist hier vieles in Gefahr, was seit 1998 mühsam neu aufgebaut wurde.