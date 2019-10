Facebook

Werner Kogler © APA/AFP/JOE KLAMAR

In Vorarlberg deutet sich nach der Wahl eine Präferenz für eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition an (im Ländle bekennt sich die ÖVP nach wie vor zur Farbe schwarz). ÖVP-Chef Landeshauptmann Markus Wallner verhandelt noch mit allen Parteien, aber die Vorarlberger Wählerinnen und Wähler haben am Sonntag mit der Stärkung von ÖVP und Grünen indirekt auch die schwarz-grüne Landesregierung bestätigt.