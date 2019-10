Auf Ersuchen der kurdischen Selbstverwaltung sind Truppen des syrischen Regimes am Weg in Richtung der Kurdengebiete.

Einmarsch in Kurdengebieten

Kämpfe von der Türkei unterstützter Truppen in den syrischen Kurdengebieten. © APA/AFP/NAZEER AL-KHATIB

Nach der Vereinbarung zwischen der Kurdenverwaltung und der Regierung in Damaskus befinden sich syrische Regierungstruppen auf dem Weg zur türkischen Grenze. Ein AFP-Reporter berichtete am Montag, dass syrische Soldaten westlich der Stadt Tel Tamer in der Nähe der umkämpften Grenzstadt Ras al-Ain stationiert wurden.

Die Soldaten seien bereits in Tel Tamer, berichteten auch die Staatsmedien am Montag. Vorausgegangen war eine Verständigung zwischen der Regierung in Damaskus und dem von der Kurden-Miliz YPG geführten Rebellenbündnis Syrische Demokratische Streitkräfte (SDF).

Ein führender Vertreter der syrischen Kurden sagte, die "vorläufige militärische Vereinbarung" sei begrenzt auf die Stationierung von Regierungstruppen entlang der Grenze zur Türkei. Syrische Soldaten würden in die Grenzstädte von Manbij bis Derik einziehen, sagte Badran Jia Kurd der Nachrichtenagentur Reuters. Politische Fragen würden beide Seiten später diskutieren.

Die Stadt Tel Tamer liegt an der strategisch wichtigen Autobahn M4, die von Osten nach Westen führt. Die syrische Armee teilte mit, sie habe die Straße am Sonntag unter ihre Kontrolle gebracht. Tel Tamer liegt 35 Kilometer südöstlich von Ras al Ain. Diese Stadt ist eines der zentralen Ziele der türkischen Armee, die am Mittwoch vergangener Woche ihre Offensive gegen die YPG im Nordosten Syriens gestartet hat. International stößt der Militäreinsatz des NATO-Mitgliedes Türkei auf scharfe Kritik.

Die Kurdenverwaltung in Nordsyrien hatte am Sonntag eine Einigung mit der Regierung von Bashar al-Assad über eine Stationierung syrischer Truppen nahe der türkischen Grenze bekannt gegeben.