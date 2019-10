Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Nach tagelangen gewaltsamen Protesten will die Regierung Ecuadors die umstrittene Entscheidung zur Erhöhung der Spritpreise zurücknehmen. Darauf einigten sich am Sonntagabend die Regierung und die Führung der indigenen Völker nach längeren Verhandlungen. Im Gegenzug beendete die CONAIE die seit elf Tagen dauernde Protestwelle in ganz Ecuador, wie Vorsitzender Jaime Vargas erklärte.

Nach der Einigung zwischen Staatschef Lenin Moreno und Vertretern der Konföderation der Indigenen Völker (CONAIE) soll die Streichung der Subventionen der Spritpreise von einer gemeinsamen Kommission revidiert werden. Die Regierung hatte die Subventionen der Treibstoffpreise von jährlich 1,2 Millionen Dollar gestrichen, um die Staatsfinanzen zu sanieren. Die Maßnahme wurde als Teil der Auflagen des Internationalen Währungsfonds (IWF) für einen Kredit von 4,2 Milliarden Dollar getroffen.

Proteste in Ecuador: Quito: Wie ein Schlachtfeld Angesichts der anhaltenden Unruhen in Ecuador hat Staatschef Lenin Moreno eine Ausgangssperre für die Hauptstadt und umliegende Gegenden verhängt. (c) AP (Dolores Ochoa) Das Gebiet werde überdies unter Militärkontrolle gestellt, kündigte er im Kurzbotschaftendienst Twitter an. (c) AP (Dolores Ochoa) Die Demos gingen indes dennoch weiter. (c) AP (Dolores Ochoa) Polizei und Demonstranten lieferten sich wilde Gefechte. (c) AP (Fernando Veragara) Eine Gruppe von Demonstranten griff das Gebäude des Rechnungshofes mit Molotowcocktails an, legte Feuer und drang anschließend ins Innere des Gebäudes ein. Innenministerin María Paula Romo gab später bei Twitter bekannt, dass 30 Menschen vor dem Gebäude festgenommen worden sein. (c) APA/AFP/MARTIN BERNETTI (MARTIN BERNETTI) Klicken Sie sich durch weitere Bilder! Lesen Sie hier mehr! (c) APA/AFP/MARTIN BERNETTI (MARTIN BERNETTI) (c) AP (Fernando Veragara) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) AP (Fernando Veragara) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/CRISTINA VEGA (CRISTINA VEGA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) APA/AFP/RODRIGO BUENDIA (RODRIGO BUENDIA) (c) AP (Dolores Ochoa) (c) APA/AFP/MARTIN BERNETTI (MARTIN BERNETTI) 1/25

100 Prozent teurer

Die daraus folgende Erhöhung der Preise für Diesel-Kraftstoff um über 100 Prozent entfachte den Protest der indigenen Völker und der Gewerkschaften. "Einen Tag brauchte man 20 Dollar für den Traktor, am nächsten Tag waren es 45 Dollar, es reichte nicht mehr, um die Kinder in die Schule zu bringen", sagte Leonidas Iza, einer der Führer der CONAIE, in dem im Fernsehen übertragenen Dialog mit Moreno.

Die gemeinsame Kommission soll unter Vermittlung der UN-Vertretung in Ecuador und der Bischofskonferenz ein neues Dekret ausarbeiten, mit dem vermieden werden soll, dass eine Abschaffung der Sprit-Subventionen die ärmeren Bevölkerungsschichten betrifft.

Beide Seiten waren zuvor zu Gesprächen zur Beilegung der sozialen Unruhen zusammengekommen. Bei den Protesten sind seit Anfang Oktober sieben Menschen getötet und mehr als 1.300 Menschen verletzt worden.