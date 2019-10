Während die Türkei einfach in Nordsyrien einmarschiert, demonstrieren die Europäer ihre Ohnmacht im Nahen Osten - und Donald Trump tut so, als hätte er mit der Sache nichts zu tun.

Und wieder sind Zivilisten auf der Flucht © APA/AFP/DELIL SOULEIMAN

Es ist zum Verweifeln: Im neunten Jahre des Krieges in Syrien machen sich erneut Zivilisten auf die Flucht, und anstatt endlich an einer Friedensordnung zu arbeiten, eskaliert die Türkei den Konflikt mit ihrem Einmarsch in Nordsyrien in die nächste Runde - und diese könnte lange Dauern: Setzt die Türkei ihren Plan um, in den bisher kurdisch dominierten Regionen ethnische Araber anzusiedeln, um das Gebiet zu fragmentieren und die Kurden zu vertreiben, ist auf Jahrzehnte für Unfrieden gesorgt. Denn kampflos werden sich diese nicht verdrängen lassen.