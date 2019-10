Facebook

Donald Trump eckt mit seinem Kurs sogar bei den eigenen Parteifreunden an © AP

Verrat. Man kann es kaum anders bezeichnen, was Donald Trump gegenüber den Kurden in Nordsyrien angerichtet hat. Als enge und vertrauenswürdigste Verbündete der USA hatten diese in Syrien gegen die Terroristen des IS gekämpft. Jetzt, wo die Terrormiliz in die Schranken gewiesen ist, liefert der US-Präsident seine Verbündeten an die Türkei aus. Noch Anfang des Jahres hatte er den Kurden versichtert, er werde der Türkei, die die Kurden aus Angst vor der Entstehung eines Kurdenstaates pauschal als Terroristen einstuft, nicht erlauben, Kurden zu töten. Der Truppenabzug gibt dem türkischen Präsidenten nun freie Hand, im benachbarten Nordsyrien gegen die Kurden vorzugehen. Man werde sich einer türkischen Offensive nicht mehr in den Weg stellen, signalisierte das Weiße Haus.

