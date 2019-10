Facebook

Philippa Strache mit Mann Strache © (c) APA/ERWIN SCHERIAU (ERWIN SCHERIAU)

Hinter verschlossenen Türen wurde debattiert, dann trat der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp vor die wartenden Journalisten. Es werde aktuell kein Mandat für Philippa Strache, die Frau von Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache, geben. Damit wird Strache keine Nationalratsabgeordnete.

Laut Nepp sei das "keine leichte Entscheidung" gewesen. Die "massiven Verluste" in Wien haben dazu geführt, dass die FPÖ nur vier Mandate errungen habe. Und Strache werde davon keines zur Verfügung gestellt. Denn aktuell stehen Vorwürfe "von anonymer Seite" im Raum und diese gelte es nun, zu prüfen - "intern und extern", erklärte Nepp. "Bis dahin kann Philippa Strache kein Mandat bei uns in Wien erhalten".

Mandatsverteilung fix

Die vier zur Verfügung stehenden Mandate gehen laut FPÖ Wien an folgende Personen: an die langjährige FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch, an Justizsprecher Harald Stefan, den umstrittenen Abgeordneten Martin Graf und an Jugendsprecherin Ricarda Berger.

Fragen der anwesenden Journalisten ließ Nepp keine zu. Also entstand kurzzeitig der Eindruck, die Entscheidung könne bis zum 16. Oktober, also bis zur Sitzung der Bundeswahlbehörde, auch noch geändert werden. Auf APA-Anfrage in der Landespartei wurde jedoch bekräftigt, dass dies die fixe Mandatszuteilung sei.

Stefan-Entscheidung verwehrt Philippa Einzug

Die zuletzt als Tierschutzbeauftragte aktive Ehefrau des Ex-Parteichefs hätte nur Abgeordnete werden können, wenn Stefan das im Wahlkreis Wien-Süd errungene Direktmandat und nicht jenes auf der Landesliste annimmt. Da er sich für letzteres entschieden hat, bleibt Philippa Strache der Einzug verwehrt.

Strache war nach der Ibiza-Affäre - und dem Rücktritt ihres Mannes - auf die Liste gehievt worden. Ihr möglicher Wechsel ins Parlament hatte jedoch zuletzt für heftige parteiinterne Diskussionen gesorgt. In der Kritik stand vor allem ihr Gehalt. Sie soll, so wurde kolportiert, monatlich 9.500 Euro bezogen haben.