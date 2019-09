Die Frau des Ex-Parteichefs will wegen des Umgangs mit ihrem Mann nicht für die FPÖ in den Nationalrat einziehen.

Schwere Verwerfungen in FPÖ

Heinz-Christian und Philippa Strache. © APA/AFP/ALEX HALADA

In der FPÖ zeichnen sich nach der Wahlniederlage schwere Verwerfungen ab: Philippa Strache, Frau des gefallenen Ex-Parteichefs Heinz-Christian Strache, soll gegenüber Straches neuem Leibmedium "Österreich" bestätigt haben, ihr Nationalratsmandat nicht annehmen zu wollen.

Grund soll die Art sein, wie die Partei Strache in den vergangenen Tagen behandelt hat. Von vielen in der FPÖ werden vor allem die Spesen-Vorwürfe gegen den ehemaligen Vizekanzler, die in den vergangenen eineinhalb Wochen publik geworden sind, als Grund für den Zehn-Prozent Absturz der Partei ausgemacht.

Strache selbst ging am Wahlabend hart mit dem FPÖ-Kurs ins Gericht: "Wer sich so an die ÖVP anbiedert, darf sich nicht wundern."

Strache hat den gestrigen Abend übrigens damit verpasst, bei kritischen Kommentaren gegen ihn auf Hofers Strategie herumzureiten. pic.twitter.com/C4JAxxhh7j — Fabian Schmid (@fabian_schmid) September 30, 2019