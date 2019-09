Facebook

Jubel bei der Wahlfeier der ÖVP © APA/GEORG HOCHMUTH

Guten Morgen aus der Redaktion! Nach der Wahl ist vor der Wahl - das gilt vor allem für die Steiermark, hier wird Ende November der Landtag neu gewählt. Die gestrige Nationalratswahl bringt große Gewinne für ÖVP und Grüne, Verluste für FPÖ und SPÖ. Liste Jetzt verpasst den Einzug ins Parlament. Alles rund um den Wahltag lesen Sie in unserem Wahl-Liveticker zum Nachlesen.

Vorläufiges Ergebnis inkl Sora-Wahlkartenprognose:

ÖVP: 37,1 % +5,7 (mehr: ÖVP bejubelt "historischen Tag")

SPÖ: 21,7 % -5,1 (>> Rendi-Wanger - "Wähler nicht bereit")

FPÖ: 16,1 % -9,9 (>> Villimsky will Neustart für FPÖ)

Grüne: 14,0 % +10,2 (>>Grüne bejubeln "historischen Tag")

NEOS: 7,8 % +2,5 (>> Neos sehen "erfreuliches Ergebnis")

Liste Pilz/Jetzt: 2,0 % - 2,4 (>> Pilz wird von Wählern in Polit-Pension geschickt)

7:40 Uhr: Wahlbeteiligung gesunken

Mit nur 60,61 Prozent wurde die Wahlbeteiligung Sonntag im vorläufigen Endergebnis am Sonntag ausgewiesen. Mit der Auszählung der Brief- und Wahlkartenwähler dürften aber noch rund 952.000 Stimmen zu den 3.877.129 am Sonntag an Urnen abgegebenen dazukommen. Damit wird die Beteiligung auf 75,5 Prozent steigen. Das ist aber immer noch ein recht deutlicher Rückgang gegenüber den 80,0 Prozent von 2017.

Dass es Briefwahlstimmen in Rekordhöhe geben wird, ist seit Freitag bekannt: Denn da veröffentlichte das Innenministerium, dass erstmals mehr als eine Million Wahlkarten - genau 1,070.933 - ausgestellt wurden. Das lässt bei ähnlicher Beteiligung und Rücklauf wie 2017 erwarten, dass noch rund 952.000 Stimmen fehlen.

6.40 Uhr: Der weitere Fahrplan

Nach der Wahl ist vor der Regierungsbildung. Den Auftrag dazu wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen erst nach Vorliegen des Endergebnisses inkl. Briefwahl an Wahlsieger Sebastian Kurz erteilen. Im Schnitt dauerte die Regierungsbildung in der 2. Republik 60,7 Tage, bei den vergangenen Wahlen stand die neue Koalition jeweils ein wenig später.

Der ÖVP-Chef ließ sich nach seinem Wahlsieg nicht in die Karten schauen, wie er die Regierungsbildung anlegen will - und auch nicht, welche Präferenzen er hat. Die Zeichen stehen jedoch auf Türkis-Grün, schreibt Ernst Sittinger.

~

6.25 Uhr: "Kurz hat Rechtspopulisten entzaubert"

Die internationale Presse überschlägt sich mit Lob für Sebastian Kurz, die Wahl seines Koalitionspartners gleiche jedoch eher einem akrobatischen Akt:

"Bild" online: "Es ist ein Triumph, den Volksparteien so in Europa kaum noch feiern können: Sebastian Kurz, der jüngste Altkanzler der Welt, wird schon bald wieder der jüngste Regierungs-Chef der Welt sein - mit einem noch besseren Ergebnis als bei der letzten Wahl! Kurz' Sieg und sein Wahlkampf zeigen, was ER kann und was in Deutschland der CDU, seiner Schwester-Partei, an der Spitze fehlt: Klare Themen-Setzung, rhetorisches Talent, wenig Fehler. (...) Und er kann jetzt etwas schaffen, was Merkel in Deutschland nicht gelungen ist: Schwarz-Grün, oder eine in Österreich "Dirndl"-Koalition genannte Zusammenarbeit mit Grünen und Liberalen (Neos). Damit wäre Kurz dann ein politisches Vorbild in ganz Europa."

"Washington Post": "Der Niedergang der Freiheitlichen Partei könnte Kurz eher dazu bringen, sich anderswo einen Koalitionspartner zu suchen, ein Schritt, der den Rechtsaußen-Parteien in Europa einen symbolischen Schlag versetzen würde. Politisch würde die FPÖ als natürlicher Verbündeter erschienen. Es gelang Kurz, das Schicksal seiner Volkspartei zu wenden und 2017 Kanzler zu werden, indem er eine harte Linie bei der Einwanderung - ein Thema das die Agenda in Österreich nach der Migrationskrise 2015 beherrschte - annahm. Kurzs Strategie wurde von der konservativen Parteien in ganz Europa, die Stimmen an die extremen Ränder verlieren, mit Interesse verfolgt.

"Corriere della Sera": "Mehr als eine Wahl war es eine Revolution. Sebastian Kurz räumt bei der österreichischen Wahl ab und bringt die ÖVP zum zweitbesten Ergebnis ihrer Geschichte. Der Triumph des ehemaligen und künftigen Kanzler wird von einer radikalen Veränderung der Wiener politischen Landschaft begleitet, die den Zusammenbruch der extremen Rechten, einen großen Erfolg der Grünen nach dem Modell ihrer deutschen Zwillingsbrüder und Souffleure, die Bestätigung der Krise der Sozialdemokratie, die jedoch nicht existenzielle Ausmaße wie in Deutschland annimmt, bedeutet.

6:15 Uhr: "Das Neue wagen"

Sebastian Kurz hat mit seinem Triumph die alleinige Lizenz zur Brautschau übertragen bekommen. Es spricht viel für einen türkis-grünen Zukunftspakt der Sieger. Hubert Patterer

Den Leitartikel von Chefredakteur Hubert Patterer lesen Sie hier.

6:05 Uhr: Wie geht es heute weiter

Die Parteien starten am Tag nach der Nationalratswahl ihre Beratungen über das weitere Vorgehen. Die Parteigremien von SPÖ, NEOS und JETZT treten bereits am Montag zusammen, jene von ÖVP, FPÖ und Grünen folgen am Dienstag. Die NEOS treffen sich bereits am Montagvormittag, um das für sie erfreuliche Wahlergebnis mit Zuwächsen von rund 2,5 Prozentpunkten zu analysieren. Mittags tagt dann die Liste JETZT, die künftig nicht mehr im Nationalrat vertreten ist. Am Nachmittag treten dann Präsidium und Vorstand der SPÖ zusammen. Die Genossen müssen sich mit dem historisch schlechtesten Ergebnis der Sozialdemokratie auseinandersetzen. Ernst Sittinger über die Koalitionsverhandlungen: "Jetzt stehen die Zeichen auf Türkis und Grün"

6.00 Uhr: Es werden noch Mandate verschoben



Heute, Montag, ab 9.00 Uhr zählen die 112 Bezirkswahlbehörden noch einen beträchtlichen Teil an Stimmen für die Nationalratswahl aus. Denn rund 952.000 Wählern haben ihre Stimme nicht am Sonntag in die Urne geworfen, sondern sie per Briefwahl oder Wahlkarte abgegeben. Sie werden noch Mandate verschieben - von der ÖVP zu den Grünen, vielleicht auch von der FPÖ zu NEOS, prognostizieren die Hochrechner. Hier geht es zu den Detail-Hochrechnungen und Ergebnissen.