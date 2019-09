Ein Blick in die Wahlprogramme, Teil 5

Ärztin und Patient

In der Gesundheitspolitik stehen die wahlkämpfenden Parteien vor einem Scherbenhaufen, den sie mehrheitlich selbst verursacht haben.

Dabei wurde die Politik gewarnt, seit den frühen 2000er-Jahren zirkulieren wissenschaftlich fundierte Analysen, wann und in welchen Fächern es zu einem Ärztemangel kommen könnte. Reagiert wurde nicht. Im Gegenteil: Für junge auszubildende Ärzte fehlten die Plätze bereits Anfang der 2000er-Jahre, die erste Migrationsbewegung der Jungärzte erfolgte um 2005. Trotzdem bleibt Ärztemangel das Lieblingsschlagwort in den Diskussionen, obwohl die Hintergründe viel tiefer liegen. Es gab nie einen Plan, um ärztliche Leistungsträger im Gesundheitssystem zu halten.