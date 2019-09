Wahltag im Liveticker Hochspannung vor der Hochrechnung und eine Schlange vor dem Wahllokal

Ein SPÖ-Landeshauptmann eilt in Laufbekleidung zur Stimmabgabe, FPÖ-Chef Hofer spürt "Steine im Rucksack" und der Bundespräsident will nach der Wahl "keinen Zeitdruck" machen. Noch bis 17 Uhr wird in Österreich heute ein neuer Nationalrat bestimmt.