In der Elefantenrunde der Privaten erklärte Andreas Gabalier in einem Video, er wisse gar nicht, ob er diesmal wählen gehe. Kogler zu Kurz in der Debatte über Airpower und Klimaschutz: "Heizen Sie mit dem Eurofighter?"

Hofer, Kurz, Rendi-Wagner © APA/AFP/JOE KLAMAR

Mit einem überraschenden Hinweis endete die Elefantenrunde der privaten TV-Sender. Sollte keine anderen Parteien bereit sein, mit der ÖVP zu koalieren, schließt ÖVP-Chef Sebastian Kurz eine Minderheitsregierung nicht aus. Dann würde er versuchen, in der nächsten Legislaturperiode Projekte mit den einzelnen Parteien auf parlamentarischer Ebene zu realisieren. Das ist insofern überraschend, weil die ÖVP auf eine stabile Politik setzt. Der Hinweis mag der Taktik geschuldet sein, sich in der letzten Woche vor der Wahl nicht in die Karten schauen zu lassen bzw. nicht Gefahr zu laufen, in der einen oder anderen Wortmeldung Andeutungen über etwaige Präferenzen zu machen.