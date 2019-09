Im Fokus des Dreiergipfels in Ankara steht die Situation in der Region Idlib.

In der Region Idlib kommt es immer wieder zu heftigen Zusammenstößen. © APA/AFP/Omar Haj Kadour

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt am Montag den russischen Staatschef Wladimir Putin und seinen iranischen Kollegen Hassan Rouhani zu Gesprächen über das Bürgerkriegsland Syrien. Fokus des Dreiergipfels in Ankara ist nach türkischen Angaben unter anderem die Situation in der Rebellenhochburg Idlib.

Außerdem soll es demnach um eine freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien gehen. Auch bilaterale Gespräche seien geplant.

In der Region Idlib leben rund drei Millionen Menschen. Syriens Regierung droht mit weiteren Angriffen auf das Gebiet. Im Fall einer neuen Regierungsoffensive könnten Hunderttausende Menschen in Richtung Türkei fliehen und von dort aus weiter Richtung Europa. Die Türkei unterstützt in Syrien verschiedene Rebellengruppen. Russland und der Iran dagegen stehen auf der Seite des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad.