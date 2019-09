Facebook

Einen zweiten Planeten gibt es nicht - die Politiker sollen Farbe bekennen, welche echte Lösungen sie im Angebot haben © ballguide / Pajman

Die "Scientists4Future" sollen herausfinden, welche politische Partei mit ihren Plänen das Potenzial hat, das 1,5 Grad Ziel einzuhalten. Bei der Veranstaltung dabei:

Gottfried Kirchengast (Uni-Graz, Wegener Center für Klima und Globalen Wandel)

Helga Kromp-Kolb (Boku Wien)

Sigrid Stagl (WU Wien)

Karl Steininger (Uni Graz, Wegener Center)

"FridaysForFuture" haben dazu Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Jörg Leichtfried (SPÖ), Peter Pilz (Liste JETZT) und Werner Kogler (Grüne) gewonnen. Die ÖVP ist mit Elisabeth Köstinger vertreten. Die FPÖ nimmt nicht teil. Moderiert wird die Veranstaltung von der Journalistin Corinna Milborn.

In zwei Runden werden die Kandidatinnen ihre Klimakonzepte auf den Prüfstand der Wissenschaft stellen. Wer bietet echte Lösungen, wer nur Showpolitik? Wessen Pläne haben das Potential, unsere Zukunft zu retten und das 1,5 Grad Ziel einzuhalten? Die Vertreter*innen der Wissenschaft werden ihre Bewertung abgeben.

Beginn ist um 14 Uhr, wir übertragen bis 15.30 Uhr live:

Im Vorfeld der vergangenen EU-Wahl hat "FridaysForFuture" bei einer ähnlichen Veranstaltung die damaligen Spitzenkandidaten zu einer "Klimaprüfung" geladen. Damals sprachen sich die erschienenen Vertreter etwa für eine CO2-Steuer aus.

In Runde 1 geht es um die Rahmenmaßnahmen, in Runde 2 um die Schlüsselsektoren in der Wirtschaft. Die Politiker geben ihre Statements ab, anschließend gibt es die Noten der Wissenschaft.

Die Bewertung nach Runde 1: Grüne und Neos schnitten mit einem "hellgrün", quasi der Note "gut" ab, die Liste Pilz und die SPÖ mit "gelb", quasi einem Dreier. Die ÖVP bekam nur ein hellorange, und die FPÖ - mit Milde bei Abwesenheit - ebenfalls.