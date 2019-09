Kleine Zeitung +

FPÖ-Parteitag morgen in Graz Duell um die blaue Doppelspitze

Am Samstag wird Norbert Hofer in Graz zum neuen FPÖ-Chef gekürt, bei der Wahl in zwei Wochen treten die Blauen mit einer Doppelspitze an. Ist es eine gefinkelte Zwei-Firmen-Strategie oder Vorbote eines Machtkampfs?