FPÖ-Spitzenkandidat hat alle Termine für Donnerstag abgesagt. Grund ist eine Erkrankung. Der designierten Parteichef will sich erholen, um für den Parteitag am Samstag wieder fit zu sein.

Norbert Hofer © (c) APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUM

FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer hat alle Termine für diesen Donnerstag abgesagt. Grund ist eine Erkrankung des designierten Parteichefs, wie es aus der Partei hieß. Nachdem er bereits bei den ORF-"Duellen" am Mittwochabend an hohem Fieber litt, will sich der FPÖ-Obmann nun erholen, um für den Parteitag am Samstag wieder fit zu sein.

Am Donnerstag wäre unter anderem die Runde der Spitzenkandidaten beim "Kuriertag" am Wahlkampf-Kalender Hofers gestanden. Vertreten wird er dort von der FPÖ-Abgeordneten Dagmar Belakowitsch. Am Samstag steht in Graz der Bundesparteitag der FPÖ an, bei dem der designierte Parteichef Hofer von den Delegierten offiziell zum FPÖ-Obmann gewählt wird

Der an seiner Ibiza-Affäre gescheiterte Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat sich im Vorfeld des Parteitages unterdessen via Facebook-Video zu Wort gemeldet. "Leider" könne er in Graz "nicht bei Euch sein", erklärte er. "Ich wünsche Euch einen erfolgreichen Bundesparteitag und gelebte Gemeinschaft und Zusammenhalt. Denn das sind unsere Stärken, trotz aller Anfeindungen von außen und den massiven Verleumdungen und Schmutzkübelkampagnen in diesem Wahlkampf." Auch bedankte er sich für die Unterstützung in den letzten 14 Jahren "als Mensch, Freund und Obmann".